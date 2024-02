Beijing Chunli Zhengda Medical Instruments Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Aktienkurs des Unternehmens Beijing Chunlizhengda Medical Instruments hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -52,46 Prozent erzielt, was mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete im selben Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von -22,64 Prozent, wobei Beijing Chunlizhengda Medical Instruments mit 29,82 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,69 auf, was 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 19 liegt. Dadurch kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält in dieser Hinsicht ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Die überwiegende Anzahl der diskutierten Themen rund um den Wert waren neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs des Unternehmens beträgt aktuell 3, was eine negative Differenz von -0,35 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Beijing Chunlizhengda Medical Instruments eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.