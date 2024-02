Beijing Chunli Zhengda Medical Instruments Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Beijing Chunlizhengda Medical Instruments-Aktie hat in den technischen und fundamentalen Analysen sowie im Branchenvergleich ein gemischtes Bild abgegeben.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 13,58 HKD, während der Aktienkurs bei 9,32 HKD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -31,37 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage steht mit 10,73 HKD und einem Abstand von -13,14 Prozent als "Schlecht" da. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Auch in der fundamentalen Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 11, was darauf hinweist, dass die Börse 11,69 Euro für jeden Euro Gewinn von Beijing Chunlizhengda Medical Instruments zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche zeigt sich hier eine Unterbewertung, was zu einer "Gut"-Einstufung auf Basis des KGV führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Unterperformance der Aktie. Mit einer Rendite von -52,46 Prozent im vergangenen Jahr liegt sie 25,52 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche. Auch die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -22,71 Prozent, während Beijing Chunlizhengda Medical Instruments aktuell 29,75 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein differenziertes Bild. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 65,69, was auf eine neutrale Situation hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Beijing Chunlizhengda Medical Instruments-Aktie.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Aktie gemischte Signale in den verschiedenen Analysen zeigt, was auf eine uneinheitliche Performance in verschiedenen Bereichen hindeutet.