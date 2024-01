Beijing Changjiu Logistics Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf. Für Beijing Changjiu Logistics weist der RSI derzeit einen Wert von 88,68 auf, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Die Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls ein überkauftes Signal mit einem Wert von 86, was zu einer erneuten "Schlecht"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für die RSI.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Beijing Changjiu Logistics im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von 27,92 Prozent erzielt hat, was mehr als 27 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Straße und Schiene"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,28 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 29,2 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. Bei Beijing Changjiu Logistics wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was die positive Stimmung der Anleger weiter bestätigt. Allerdings haben tiefgehende Analysen auch negative Signale ergeben, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs von Beijing Changjiu Logistics 11,91 CNH, während der aktuelle Aktienkurs bei 11,16 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz zum GD200 von -6,3 Prozent. Der GD50 der vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 13,24 CNH auf, was zu einem Abstand von -15,71 Prozent führt und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.