Beijing Century Real Aktie: Was war das denn?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wesentliche Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Beijing Century Real hat derzeit ein KGV von 77, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Beijing Century Real daher zum aktuellen Stand weder unterbewertet noch überbewertet, und die Redaktion bewertet sie in dieser Kategorie als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Beijing Century Real keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beijing Century Real-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 65. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (58,31) zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Grundlage weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Beijing Century Real im letzten Jahr eine Rendite von 29,08 Prozent erzielt, was 45,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -12,27 Prozent, und Beijing Century Real übertrifft diesen Wert um 41,34 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.