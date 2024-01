Beijing Century Real Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Beijing Century Real hat derzeit ein KGV von 77,01, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Century Real-Aktie bei 4,55 CNH. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,85 CNH, was einer Steigerung von 6,59 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher positiv bewertet.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Beijing Century Real liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,35 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.