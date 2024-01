Beijing Century Real Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Beijing Century Real schüttet im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,01 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 1,01 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung und einer Einstufung als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Century Real beträgt 77, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Bezogen auf den Aktienkurs hat Beijing Century Real im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,29 Prozent erzielt, was 16,12 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite von Beijing Century Real aktuell um 9,75 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Beijing Century Real. Daher wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der durchschnittlichen Diskussionen in den sozialen Medien ebenfalls als "Neutral" bewertet.