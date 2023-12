Beijing Century Real Aktie: Alles kein Problem!

Der Aktienkurs von Beijing Century Real hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 31,99 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt das Unternehmen mehr als 19 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche kann Beijing Century Real mit einer Rendite von 14,64 Prozent punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt das Unternehmen jedoch unter dem Durchschnitt, mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Mittelwert von 1,35 Prozent. Daher erhält Beijing Century Real in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

In der technischen Analyse ist die Aktie derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +7,08 Prozent beläuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Beijing Century Real als "Neutral" eingestuft werden. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.