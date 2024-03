Beijing Centergate Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Beijing Centergate gesprochen. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Centergate mittlerweile 5,65 CNH erreicht, während der Aktienkurs selbst bei 4,58 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -18,94 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 4,66 CNH, was einen Abstand von -1,72 Prozent bedeutet und somit zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde jedoch eine leichte Reduktion festgestellt, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Beijing Centergate daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für die Beijing Centergate liegt derzeit bei 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".