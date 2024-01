Beijing Capital Jiaye Propertyrvices Co.limited - Class H Aktie: Was wird das noch werden?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Beijing Capital Jiaye Property Services ist neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu dieser neutralen Einschätzung geführt hat.

Die langfristige Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität im Netz üblich ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was auch zu einer neutralen Einstufung führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt über dem letzten Schlusskurs liegen, was zu einer guten Bewertung führt. Demnach erhält Beijing Capital Jiaye Property Services insgesamt eine gute Bewertung auf der Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer guten Bewertung führt.

Insgesamt erhält Beijing Capital Jiaye Property Services gute Bewertungen in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die Diskussionsintensität im Netz, die Rate der Stimmungsänderung, die trendfolgenden Indikatoren und den Relative Strength Index.