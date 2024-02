Beijing Capital Jiaye Propertyrvices Co.limited - Class H Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird durch die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf berechnet und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. In Bezug auf Beijing Capital Jiaye Property Services wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage sowie der 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 43,75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als neutral eingestuft wird. Ebenso wird der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 54,29 als neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie werden die Stimmung unter den Investoren sowie die Diskussionen im Internet berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Stimmungsbild. In diesem Fall wird eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 3,16 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,73 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +18,04 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 3,61 HKD auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Note "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral bewertet. In den Diskussionen der vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Aktie von Beijing Capital Jiaye Property Services aufgrund der verschiedenen Bewertungsfaktoren als neutral eingestuft.