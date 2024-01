Beijing Capital International Airportadr Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Dividende von Beijing Capital Airport steht derzeit in einem negativen Verhältnis zum Aktienkurs, was zu einer schlechten Bewertung durch die Analysten führt. Das Unternehmen wird als "Neutral" eingestuft, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien, die hauptsächlich neutrale Themen behandeln. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird das Unternehmen als "Neutral" bewertet, da der RSI bei 22,64 liegt, was als gut gilt, während der RSI25 bei 70,06 liegt, was als schlecht eingestuft wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Capital Airport liegt aktuell bei 57, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13 als überbewertet gilt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

