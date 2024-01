Beijing Capital International Airportadr Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Beijing Capital Airport liegt derzeit mit einem Kurs von 2,29 HKD 18,21 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -49 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unseren Analysten zufolge waren die Kommentare und Ergebnisse zu Beijing Capital Airport auf sozialen Plattformen neutral. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse und bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Der RSI der Beijing Capital Airport liegt bei 53,13 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 75, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hinweist. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild zu Beijing Capital Airport festgestellt. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien festgestellt wurden, wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Beijing Capital Airport daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".