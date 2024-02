Beijing Capital Grand Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Analyse von Beijing Capital Grand verwenden wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis.

Der aktuelle 7-Tage-RSI liegt bei 20,93 Punkten, was darauf hinweist, dass die Beijing Capital Grand-Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 20,93, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird Beijing Capital Grand für diesen Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Beijing Capital Grand derzeit gut abschneidet. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,72 HKD, während der Kurs der Aktie (0,95 HKD) um +31,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,72 HKD entspricht einer Abweichung von +31,94 Prozent und ergibt somit ebenfalls die Bewertung "Gut". Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Analyse mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Beijing Capital Grand gab es in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Beijing Capital Grand auf der Basis des Anleger-Sentiments somit mit "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Beijing Capital Grand wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls eine Gesamtbewertung von "Neutral".