Beijing Capital Grand Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation. Bei der Beijing Capital Grand-Aktie betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50 keine Anzeichen von Überkauft- oder Überverkauft-Sein, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Beijing Capital Grand daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,72 HKD weicht um -2,78 Prozent vom aktuellen Kurs (0,7 HKD) ab. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,71 HKD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,41 Prozent). Beide Werte führen zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Auswertung des Sentiments und Buzz ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, und die Diskussionsintensität blieb ebenfalls unverändert. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für diese Kriterien.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Beijing Capital Grand. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Analyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Beijing Capital Grand von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die verschiedenen Bewertungskriterien.