Beijing Capital Development Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken für die Aktie der Beijing Capital Development war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Anleger diskutierten hauptsächlich über negative Themen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führte. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Dies führte zu einer schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments.

Auch aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine schlechte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -30,93 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Das gleiche gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, bei dem ebenfalls eine Abweichung festgestellt wurde.

Die Stimmungslage der Anleger trübte sich im vergangenen Monat zunehmend ein, was zu einer schlechten Bewertung führte. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führte.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index. Dieser zeigt an, dass die Beijing Capital Development aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, daher wird die Einstufung als "Neutral" bezeichnet.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie der Beijing Capital Development daher eine negative Bewertung sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch aus charttechnischer und technischer Analyse.