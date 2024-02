Beijing Capital Development Aktie: Das ist ein Knall!

Die Beijing Capital Development-Aktie hat sich in den letzten Tagen charttechnisch betrachtet schlecht entwickelt. Der aktuelle Kurs von 2,81 CNH liegt 27,2 Prozent unter dem GD200 (3,86 CNH) und 5,39 Prozent unter dem GD50 (2,97 CNH), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Die Relative Strength Index (RSI) Werte von 39,34 und 53,01 für 7 und 25 Tage deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, ebenso wie die Kommunikationsfrequenz. Die Anleger-Stimmung ist insgesamt negativ, obwohl in den Diskussionen in den letzten Tagen auch positive Themen aufgetaucht sind. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

