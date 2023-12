Beijing Capital Development Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Anlegern hilft, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. Für die Beijing Capital Development-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 59, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 62,58, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Beijing Capital Development-Aktie.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Beijing Capital Development in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was sich in den Auswertungen der vergangenen Wochen zeigt. In den Diskussionen standen jedoch insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergibt 9 "Schlecht"- und 1 "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage der Beijing Capital Development-Aktie 22,3 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt 10,05 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.