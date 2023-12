Beijing Capital Development Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "YIT":

Die Beijing Capital Development-Aktie wurde in einer technischen Analyse untersucht und bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 4,17 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 3,01 CNH um -27,82 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3,55 CNH) liegt mit einem Unterschied von -15,21 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Beijing Capital Development-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Des Weiteren wurde das Sentiment und der Buzz um die Aktie untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was auf eine starke Aktivität hinweist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Beijing Capital Development in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Zusätzlich wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob das Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 86, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating ergibt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 75 eine Überkauftheit an und bekommt daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um die Beijing Capital Development-Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen positive Themen aufgegriffen haben, wodurch die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft wird. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird die Stimmung rund um die Beijing Capital Development-Aktie als "Gut" eingestuft, während die Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung ergeben.