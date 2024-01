Beijing Capital Development Aktie: Finger weg?

Die Beijing Capital Development-Aktie wird von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 4,15 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,04 CNH liegt, was einer Abweichung von -26,75 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von -13,64 Prozent, womit die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität aufwies, was ihr die Einschätzung "Gut" einbringt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Bei der Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergibt sich, dass die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Dennoch überwiegen die positiven Kommentare, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis zeigt ein neutrales Rating, während der RSI auf 25-Tage-Basis die Aktie als "Schlecht" einstuft. Insgesamt wird die Beijing Capital Development-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.