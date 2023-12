Beijing Capital Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Aktienkurs von Beijing Capital Eco-environment Protection verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,43 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung" im Durchschnitt um 0,02 Prozent, was zu einer Unterperformance von -1,45 Prozent für Beijing Capital Eco-environment Protection in dieser Branche führte. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 0,02 Prozent im letzten Jahr, wobei Beijing Capital Eco-environment Protection 1,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Beijing Capital Eco-environment Protection beträgt derzeit 40 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,82, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Beijing Capital Eco-environment Protection beträgt derzeit 2,89 CNH, mit einem letzten Schlusskurs von 2,68 CNH, was einer Abweichung von -7,27 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,71 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Beijing Capital Eco-environment Protection auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Beijing Capital Eco-environment Protection veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Weitere Untersuchungen zeigen jedoch, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".