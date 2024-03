Beijing Capital Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Beijing Capital Eco-environment Protection ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Die automatischen Analysen der Kommunikation deuten darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Beijing Capital Eco-environment Protection insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Beijing Capital Eco-environment Protection-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,82 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,78 CNH, was einem Unterschied von -1,42 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Beijing Capital Eco-environment Protection im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,43 Prozent erzielt, was 6,11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt -6,55 Prozent, und Beijing Capital Eco-environment Protection liegt aktuell 6,11 Prozent über diesem Wert. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beijing Capital Eco-environment Protection-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (50 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (58,54) deuten auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.