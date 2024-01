Beijing Capital Airport Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral angesehen. Der RSI der Beijing Capital Airport liegt bei 53,13, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 75, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hinweist.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Beijing Capital Airport als überbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 57,87, was insgesamt 316 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Verkehrsinfrastruktur", der bei 13,9 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Beijing Capital Airport mit einem Kurs von 2,29 HKD inzwischen um 18,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -49 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Beijing Capital Airport eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8,24 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 8,24 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ausfällt.