Beijing Building Materials Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Aktienkurs von Bbmg verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,3 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um 5,13 Prozent, was für Bbmg eine Underperformance von -29,43 Prozent bedeutet. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite bei 5,13 Prozent, wobei Bbmg 29,43 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Bbmg-Aktie ein Durchschnitt von 0,87 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,73 HKD, was einem Unterschied von -16,09 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird oft im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt aktuell 0,76 HKD, wobei der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe lag (-3,95 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Bbmg für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen. Der RSI der Bbmg liegt bei 50, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich weist Bbmg ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,37 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 43 liegt. Dies entspricht einem Abstand von 69 Prozent und lässt die Aktie als "günstig" erscheinen, weshalb sie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.