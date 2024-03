Beijing Building Materials Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dies ermöglicht es, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Bbmg-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 28, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 40,63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier auf der RSI25-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Bbmg-Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Bbmg-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" (KGV von 31,79) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Bbmg-Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bbmg derzeit 10, was eine positive Differenz von +4,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" darstellt. Aufgrund dessen erhält Bbmg eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von den Analysten.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Bbmg-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,89 Prozent erzielt, was 28,96 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird, da sie unterperformt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung hinsichtlich des RSI und der Dividendenpolitik, während die Aktie aufgrund ihrer Rendite im Branchenvergleich schlecht abschneidet.