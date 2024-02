Beijing Building Materials Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Bbmg beträgt das aktuelle KGV 13. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" im Durchschnitt ein KGV von 29. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Bbmg daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dadurch erhält die Bbmg-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Bbmg waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Bbmg daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bbmg zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.