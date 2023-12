Beijing Building Materials Aktie: Jetzt knallt es!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen über die Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Analyse von Bbmg zeigten sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt für Baumaterialien ist Bbmg aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,37, was einem Abstand von 69 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 42,51 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bbmg-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,88 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,72 HKD weicht somit um -18,18 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,76 HKD und einem Abweichung von -5,26 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Bbmg-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Bbmg eingestellt waren. Es gab an acht Tagen keine negative Diskussion und an sechs Tagen eine neutrale Einstellung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Bbmg daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Bbmg von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.