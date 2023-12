Beijing Bohui Innovation Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "ZTE":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Beijing Bohui Innovation Biotechnology hat ein KGV von 881,9, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Beijing Bohui Innovation Biotechnology mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments unrentabel und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt eine überwiegend positive Stimmung in den letzten zwei Wochen. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen verschlechtert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Beijing Bohui Innovation Biotechnology-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,76 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 6,44 CNH am letzten Handelstag führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die kurzfristige Analyse basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Beijing Bohui Innovation Biotechnology eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

