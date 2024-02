Beijing Bohui Innovation Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Beijing Bohui Innovation Biotechnology-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 21 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 69,8, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Beijing Bohui Innovation Biotechnology-Aktie beträgt 0 %, was 1,93 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 1,93 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 5,71 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,47 CNH liegt, was einer Abweichung von -21,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,72 CNH, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Beijing Bohui Innovation Biotechnology-Aktie daher basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" weist die Beijing Bohui Innovation Biotechnology-Aktie eine Rendite von -26,25 Prozent auf, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.