Beijing Bohui Innovation Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Beijing Bohui Innovation Biotechnology liegt bei 84,38 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der die Kursentwicklung der letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 81,51 und bestätigt ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Bezüglich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger in den letzten Monaten gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Beijing Bohui Innovation Biotechnology ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 881,9 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Beijing Bohui Innovation Biotechnology im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von 7,35 Prozent erzielt hat, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" konnte die Aktie mit einer Rendite von 15,1 Prozent deutlich zulegen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.