Beijing Bohui Innovation Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Beijing Bohui Innovation Biotechnology-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 21 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 69,8, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Beijing Bohui Innovation Biotechnology-Aktie beträgt 0 %, was 1,93 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 1,93 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 5,71 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,47 CNH liegt, was einer Abweichung von -21,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,72 CNH, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Beijing Bohui Innovation Biotechnology-Aktie daher basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" weist die Beijing Bohui Innovation Biotechnology-Aktie eine Rendite von -26,25 Prozent auf, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Beijing Bohui Innovation kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Beijing Bohui Innovation jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Beijing Bohui Innovation-Analyse.

Beijing Bohui Innovation: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...