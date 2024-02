Beijing Bohui Innovation Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Das Biotechnologieunternehmen Beijing Bohui Innovation Biotechnology schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,9 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 1,9 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Bohui Innovation Biotechnology liegt bei 881,9, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beijing Bohui Innovation Biotechnology liegt bei 72,81, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 75 eine überkaufte Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei positive Themen an acht Tagen dominierten und negative Themen an drei Tagen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.