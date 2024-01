Beijing Bewinner Communications Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Beijing Bewinner Communications verzeichnete einen Kurs von 6,04 CNH, was einer Abweichung von -2,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -0,82 Prozent, wodurch die Einstufung auch hier als "Neutral" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Beijing Bewinner Communications besonders positiv diskutiert. Die Diskussion war an zehn Tagen von positiven Themen geprägt und an nur zwei Tagen überwiegend negativ. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominieren die positiven Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche erzielte Beijing Bewinner Communications in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,93 Prozent. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien um 57,66 Prozent, was zu einer Underperformance von -39,73 Prozent führt. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 35,54 Prozent, wobei Beijing Bewinner Communications 17,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Beijing Bewinner Communications-Aktie in den letzten 7 Tagen 63 und in den letzten 25 Tagen 58,62. Dies ergibt eine "Neutral"-Bewertung und führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Beijing Bewinner Communications gemäß der RSI-Bewertung.