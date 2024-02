Beijing Beilu Pharmaceutical Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Diskussionen über Beijing Beilu Pharmaceutical in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Redaktion bewertet die Aktie von Beijing Beilu Pharmaceutical als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Beijing Beilu Pharmaceutical ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 65,36 auf, was auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Dieser Wert liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer Neutral-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

Im Branchenvergleich erzielte Beijing Beilu Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,52 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche hat das Unternehmen eine Outperformance von +17,47 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Beijing Beilu Pharmaceutical um 19,72 Prozent über dem Durchschnittswert. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Beijing Beilu Pharmaceutical beträgt aktuell 1,69 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,79 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.