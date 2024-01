Beijing Beilu Pharmaceutical Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Beijing Beilu Pharmaceutical-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysen bewertet. Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 6,89 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 6,82 CNH nahe diesem Wert, was einer Abweichung von -1,02 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 7,42 CNH, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In der Anlegerstimmung zeigt sich hingegen überwiegend positive Einstellungen in den sozialen Medien. Die letzten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,52 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche liegt sie 0,25 Prozent darüber. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,34 Prozent, wobei die Beijing Beilu Pharmaceutical-Aktie aktuell 1,86 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,88 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent liegt. Auf dieser Grundlage wird die Dividendenpolitik der Beijing Beilu Pharmaceutical-Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet.