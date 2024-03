Beijing Beilu Pharmaceutical Aktie: Ist das wirklich normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Beilu Pharmaceutical liegt bei 65,36, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung. In technischer Hinsicht wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine negative Abweichung vom Trendsignal hin, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch, dass Beijing Beilu Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine bessere Performance erzielt hat als andere Unternehmen aus der "Arzneimittel"-Branche. Die Aktie hat eine Outperformance von +17,2 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt erreicht. Zudem lag sie 19,38 Prozent über der durchschnittlichen Rendite des "Gesundheitspflege"-Sektors, was zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beijing Beilu Pharmaceutical liegt bei 62,18, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 bestätigt diese Einschätzung. Somit wird die Aktie in Bezug auf diesen Indikator als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung für die Beijing Beilu Pharmaceutical.