Beijing Beilu Pharmaceutical Aktie: Ist das wirklich normal?

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz über Beijing Beilu Pharmaceutical in den sozialen Medien deutlich verbessert. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was bedeutet, dass in jüngster Zeit vermehrt über Beijing Beilu Pharmaceutical gesprochen wurde. Dadurch erhält die Aktie eine gute Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Beilu Pharmaceutical bei 65 und somit im Durchschnitt der Branche "Arzneimittel". Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite der Beijing Beilu Pharmaceutical-Aktie beträgt 0,88 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,89 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,82 CNH liegt, was einer neutralen Bewertung entspricht. Jedoch ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ein anderes Bild, da dieser bei 7,42 CNH liegt und somit eine schlechte Bewertung für die Aktie ergibt.

Insgesamt wird Beijing Beilu Pharmaceutical daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem neutralen Rating versehen.