Beijing Beilu Pharmaceutical Aktie: Ist das wirklich normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Beilu Pharmaceutical liegt bei 65,36, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Damit erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating. In technischer Hinsicht signalisiert der aktuelle Aktienkurs von 7,24 CNH eine positive Entwicklung von +5,39 Prozent im Vergleich zum GD200. Allerdings liegt der GD50 mit einem Kurs von 7,39 CNH 2,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Dividendenrendite von Beijing Beilu Pharmaceutical beträgt derzeit 0,88 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent liegt. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In den letzten 12 Monaten erzielte Beijing Beilu Pharmaceutical eine Rendite von -1,52 Prozent, was einen leichten Rückgang im Vergleich zur Branche darstellt. Die vergleichbare Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

