Beijing Beilu Pharmaceutical Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Beijing Beilu Pharmaceutical - Aktienanalyse und Bewertung

Beijing Beilu Pharmaceutical hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") eine Rendite von 5,64 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche hatte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,72 Prozent, wobei Beijing Beilu Pharmaceutical mit 2,92 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Beilu Pharmaceutical beträgt 65, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite der Beijing Beilu Pharmaceutical-Aktie beträgt 0,88 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent liegt. Die Dividendenpolitik erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Beijing Beilu Pharmaceutical liegt bei 74,51 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Beijing Beilu Pharmaceutical-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse, dass Beijing Beilu Pharmaceutical eine starke Performance aufweist, jedoch einige Punkte wie das KGV und den RSI beachtet werden sollten, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.