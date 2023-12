Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech tut es schon wieder?

Der Relative Stärke Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Anzahl der Bewegungen ins Verhältnis setzt. Der RSI für die Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech liegt bei 100, was bedeutet, dass die Situation als überkauft angesehen wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Berechnungszeitraum von 25 Tagen und liegt für Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech bei 84, was ebenfalls als Anzeichen für eine überkaufte Situation gilt und mit "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,29 Prozent. Andere Aktien aus der "Software"-Branche stiegen im Durchschnitt um 5,41 Prozent, was bedeutet, dass Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech im Branchenvergleich um -4,13 Prozent unterperformt hat. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" hatte eine durchschnittliche Rendite von 11,57 Prozent im letzten Jahr, wobei Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech um 10,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech bei 0,315 HKD liegt, was einer Entfernung von -37 Prozent vom GD200 (0,5 HKD) entspricht, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 0,43 HKD, was einen Abstand von -26,74 Prozent bedeutet und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Beurteilung von Aktienkursen spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Unsere Analysten haben die Aktivitäten rund um Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit neutralen Themen befasst haben. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird daher die Stimmung rund um Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech als "Neutral" eingestuft.