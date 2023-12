Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech liegt bei 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech liegt bei 0,66, was deutlich unter dem Branchenmittel liegt und die Aktie als unterbewertet kennzeichnet. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech mit -26,98 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 28,64 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung führt.