Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Aktie: Was könnte passieren?

Bei Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 0,66 insgesamt 98 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der bei 30,84 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech bei 0,48 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,335 HKD liegt, was einem Abstand von -30,21 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich ein negativer Trend, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech aktuell 17, was eine positive Differenz von +11,21 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" ergibt. Daher wird diese Dividendenpolitik als "Gut" bewertet.