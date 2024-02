Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Aktienkurs des Unternehmens Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -42,83 Prozent erzielt, was mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,23 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech mit 33,6 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zu Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech mit einem Wert von 0,71 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 30,41. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft.

Der Blick auf das Sentiment und den Buzz zeigt, dass die Aktivität im Netz eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufzeigt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich für Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-tech.