Beijing Bdstar Navigation Aktie: Das ist erstaunlich

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral. Überwiegend wurden positive Themen an vier Tagen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Beijing Bdstar Navigation. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "neutral" bewertet und somit das Anleger-Sentiment als "neutral" einschätzt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Beijing Bdstar Navigation beträgt das aktuelle KGV 265. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Beijing Bdstar Navigation somit weder unter- noch überbewertet. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "neutral".

Mit einer Dividende von 0 % schneidet Beijing Bdstar Navigation im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung (1,28 %) bezüglich der Ausschüttung schlechter ab. Die Differenz von 1,28 Prozentpunkten führt zu der Einstufung "schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Beijing Bdstar Navigation wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu dem Gesamtergebnis "schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.