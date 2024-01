Beijing Bdstar Navigation Aktie: Jubelschreie!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Beijing Bdstar Navigation gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Beijing Bdstar Navigation in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,25 Prozent. Dies bedeutet jedoch eine Underperformance von -12,22 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um 20,47 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 14,26 Prozent hatte, lag Beijing Bdstar Navigation um 6,01 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 291,6 auf, was auf den ersten Blick als relativ preisgünstig erscheint. Im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt dies jedoch auf ähnlichem Niveau. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Beijing Bdstar Navigation festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt daher als "Neutral" eingestuft. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Beijing Bdstar Navigation für diese Stufe daher ein "Gut".