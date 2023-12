Beijing Bdstar Navigation Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Beijing Bdstar Navigation liegt der RSI7 aktuell bei 72,51 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 72,15, was ebenfalls auf eine Überbewertung hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Anlegerstimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Beijing Bdstar Navigation diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt positiv eingeschätzt.

Die Dividendenrendite von Beijing Bdstar Navigation liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Bdstar Navigation liegt bei 317. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf einem ähnlichen Niveau. Aus fundamentaler Sicht wird das Unternehmen daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.