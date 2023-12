Beijing Bashi Media Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola SA":

Die Stimmung der Anleger für Beijing Bashi Media ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit positiven Diskussionen an fünf Tagen und negativen Diskussionen an vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments.

Beijing Bashi Media hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,01 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +3,1 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Spezialität Einzelhandel" bedeutet. Im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors lag Beijing Bashi Media um 2,09 Prozent darunter. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung im Branchenvergleich.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs für Beijing Bashi Media bei 4,27 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 4,95 CNH steht. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" aufgrund des positiven Abstands zum gleitenden Durchschnittskurs.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet deutet jedoch auf eine gemischte Einschätzung hin. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und des Buzz im Internet.