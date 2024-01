Beijing Bashi Media Aktie: Was für ein Plan!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken eher neutral. Es gab zwei Tage, an denen die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt war, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Beijing Bashi Media. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 3 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 2 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von Beijing Bashi Media eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde ebenfalls als unauffällig bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Bashi Media auf 4,28 CNH, während der aktuelle Kurs bei 4,48 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,67 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,36 CNH, mit einem Abstand von +2,75 Prozent, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung basierend auf der technischen Analyse ergibt daher ein "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Kriterium, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 88,89, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 45,66, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Schlecht".