Beijing Bashi Media Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Aktienkurs von Beijing Bashi Media im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt eine Rendite von 5,01 Prozent, die um mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,11 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Beijing Bashi Media mit 5,13 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Beijing Bashi Media-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Beijing Bashi Media-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt einen aktuellen Wert von 4,28 CNH. Der letzte Schlusskurs (4,45 CNH) liegt etwa auf dem gleichen Niveau (Unterschied +3,97 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,91 Prozent) basierend auf den letzten 50 Handelstagen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Beijing Bashi Media-Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Beijing Bashi Media in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Zudem zeigten sich 4 negative und 1 positive Handelssignale aus den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Neutral"-Empfehlung führt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Beijing Bashi Media-Aktie in verschiedenen Bewertungskategorien ein "Neutral"-Rating erhält.