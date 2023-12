Beijing Bashi Media Aktie: Keine Angst!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was Anleger positiv stimmen dürfte. Jedoch wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Beijing Bashi Media diskutiert. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen zeigten in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Insgesamt wurden 9 "Gut"-Signale und 0 "Schlecht"-Signale identifiziert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Bashi Media derzeit bei 4,26 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,99 CNH liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +17,14 Prozent liegt und der GD50 der letzten 50 Tage bei 4,17 CNH liegt, was einem Abstand von +19,66 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Wertung führt.

Abschließend wurde auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Beijing Bashi Media-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 41,86 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso liegt der RSI25 bei 31,8, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.