Beijing Bashi Media Aktie: Interessante Aussichten?

Die Beijing Bashi Media-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 4,28 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 4,56 CNH, was einem Unterschied von +6,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,3 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs von +6,05 Prozent einen positiven Trend und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Beijing Bashi Media-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen dabei die negativen Meinungen, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt lassen sich sechs Handelssignale erkennen, wovon fünf positiv und eins negativ sind. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung.

Das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme an negativen Kommentaren über Beijing Bashi Media in den letzten Wochen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von Seiten der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt hingegen ein "Neutral"-Rating, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Beijing Bashi Media-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 86,44, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 43,77 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit resultiert ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.